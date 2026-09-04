SANTIAGO DEL CILE, 04 SET - Dopo aver formulato critiche all'amministrazione del presidente americano Donald Trump, l'ex presidente cilena Michelle Bachelet ha riconosciuto che non sarà lei la prescelta per guidare le Nazioni Unite nei prossimi anni. "Uno dei poteri di cui dispongono le nazioni è il cosiddetto 'soft power', ovvero la cultura, qualità che rende attraenti i Paesi. E questo equilibrio è cambiato: il soft power statunitense è diminuito, mentre quello cinese è cresciuto notevolmente", ha affermato l'ex Alto commissario Onu per i diritti umani durante un incontro sui temi migratori presso l'Università Diego Portales a Santiago del Cile. Secondo Bachelet, Trump ha contribuito a screditare il multilateralismo. "Ecco qual è il punto. Non diventerò segretario generale dopo aver espresso la mia opinione, e questo è un sollievo", ha sottolineato l'ex leader progressista sudamericana, sottolineando che le sfide globali dell'umanità non possono essere risolte da nessuno agendo da solo. A suo parere, il Palazzo di Vetro ha perso rilevanza a causa dell'indebolimento del multilateralismo a favore di "approcci conflittuali", nonché di una sorta di "strangolamento economico e politico".
Bachelet, 'non sarò io il prossimo segretario generale dell'Onu'
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