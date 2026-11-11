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Azioni di Nvidia di nuovo a picco dopo la notizia di un altro affaire per Huang

WASHINGTON, 11 NOV - Le azioni di Nvidia hanno subito un netto calo del 7% nelle contrattazioni after-hours, in seguito alla pubblicazione da parte del New York Times della notizia su un unuovo affaire dell'amministratore delegato Jensen Huang con una manager dell'azienda. Lo riporta Cnn.

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