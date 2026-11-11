WASHINGTON, 11 NOV - Le azioni di Nvidia hanno subito un netto calo del 7% nelle contrattazioni after-hours, in seguito alla pubblicazione da parte del New York Times della notizia su un unuovo affaire dell'amministratore delegato Jensen Huang con una manager dell'azienda. Lo riporta Cnn.
Azioni di Nvidia di nuovo a picco dopo la notizia di un altro affaire per Huang
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