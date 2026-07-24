NEW YORK, 24 LUG - Gli Stati Uniti e il Regno Uniti stanno discutendo la possibilità di un incontro di alto livello la settimana prossima a Londra su una potenziale coalizione internazionale per proteggere la via marittima nello Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti europee a conoscenza del piano per un conferenza alla quale potrebbero partecipare i ministri della difesa e i comandanti più alti in grado dei paesi occidentali e dell'Europa.
Axios, 'verso conferenza a Londra su coalizione internazionale per Hormuz'
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