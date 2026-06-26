WASHINGTON, 26 GIU - "Funzionari israeliani e libanesi mi riferiscono che per oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i due governi". Lo scrive su X il corrispondente di Axios da Washington, dove sono in corso i colloqui tra Israele e Libano, Barak Ravid.
Axios, 'oggi previsto l'annuncio di un accordo quadro tra Israele e Libano'
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