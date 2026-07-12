NEW YORK, 12 LUG - Gli Stati Uniti hanno condotto un'ora fa nuovi attacchi vicino allo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. Nel mirino delle forze americane ci sono stati sistemi missilisti e di difesa aerea, ma anche piccole imbarcazioni del Corpo Delle Guardie della Rivoluzione Islamica in diverse aree nello Stretto, riporta Axios.
Axios, nuovi attacchi Usa vicino a Hormuz
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