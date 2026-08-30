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Axios, gli Usa hanno attaccato lanciatori iraniani sull'isola di Larak

WASHINGTON, 30 AGO - Le forze americane hanno attaccato due lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Lo riferisce un funzionario Usa ad Axios spiegando che il raid è scattato dopo che "erano state osservate forze dei pasdaran intente a preparare il lancio di razzi carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz".

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