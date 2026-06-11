WASHINGTON, 11 GIU - Funzionari iraniani hanno riferito a diversi paesi che i colloqui di Teheran hanno portato a un accordo di massima, ma che la Guida Suprema Mojtaba Khamenei doveva ancora dare la sua approvazione definitiva. Lo riferisce Axios citando fonti informate secondo le quali gli attacchi americani della notte hanno accresciuto notevolmente i sospetti iraniani riguardo alle reali intenzioni di Donald Trump.
Axios, 'accordo di massima, deve essere approvato da Khamenei'
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