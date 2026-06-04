Avvocati intercettati in carcere, Nordio dispone accertamenti

ROMA, 04 GIU - In "un clima di reciproca collaborazione", dopo l'incontro con l'Unione delle Camere Penali italiane sul caso delle intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia-Capanne, il ministro della Giustizia Carlo Nordio "ha disposto, a fronte di tale grave, ipotizzata violazione della riservatezza dei colloqui difensivi, l'effettuazione da parte dell'Ispettorato Generale di tutti gli accertamenti necessari a chiarire la vicenda, e di formulare conseguenti proposte". Lo comunica una nota del Ministero della giustizia.