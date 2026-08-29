CAMPOBASSO, 29 AGO - L'avviso era finalizzato al conferimento di 13 incarichi libero-professionali per altrettanti medici da assegnare al servizio 118 nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, anestesia e rianimazione. Alla scadenza dei termini, però, è arrivata una sola domanda di uno specialista in pensione che, oltretutto, è risultato non idoneo all'incarico. E così, anche l'ennesimo tentativo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise di colmare almeno in parte la carenza di medici, è andato a vuoto. A richiedere l'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi era stato il direttore del dipartimento di emergenza-accettazione della centrale operativa 118 che nella nota aveva evidenziato la necessità di procedere anche ad avvisi libero professionali, "stante l'esigenza immediata di personale medico da assegnare alle postazioni, al fine di garantire la continuità assistenziale".
Avviso per 13 incarichi da medico in Molise, ma l'unico candidato non è idoneo
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