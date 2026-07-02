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Avanzano gli incendi nel sud della Francia, evacuate 1.500 persone

PARIGI, 02 LUG - Millecinquecento persone sono state evacuate, camping distrutti e un'intera zona industriale minacciata nel sud della Francia per gli incendi che da ieri stanno imperversando, sospinti dal caldo e dal forte vento. La situazione più delicata si registra nei Pirenei orientali, a Canet-en-Roussillon, vicino al confine con la Spagna, dove l'incendio ha devastato i camping "Le Brasilia" e "La Marina" ed ha poi continuato il suo percorso verso la zona nautica, distruggendo un terzo camping. In totale, secondo quanto reso noto dal prefetto, 250 bungalow sono stati incendiati. Evacuati i residenti dei campeggi e i lavoratori delle 35 imprese del Polo nautico. Le fiamme si dirigono pericolosamente verso la zona industriale.

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