NEW DELHI, 28 AGO - E' salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il Paese himalayano: lo afferma l'Autorità nazionale del Nepal per la riduzione del rischio e la gestione dei disastri (Ndrrma) citata dalla Bbc. Secondo l'agenzia governativa Ndrrma, 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri.
Autorità Nepal, 'il bilancio delle vittime dell'alluvione sale a 538'
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