Autorità, '3 i morti a Kiev, 29 i feriti tra cui due bambini'

(ANSA-AFP) - KIEV, 02 GIU - Il bilancio delle vittime del grave attacco russo di questa notte sulla capitale ucraina è salito da uno a tre, secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Sono stati confermati tre morti a Kiev", ha dichiarato su Telegram poco dopo aver segnalato 29 feriti, tra cui due bambini, negli attacchi a diversi quartieri della capitale. (ANSA-AFP).