FIRENZE, 07 SET - Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E' quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla Tac sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze, Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni.
Autopsia, Lorena ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto
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