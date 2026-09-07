Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Autopsia, Lorena ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto

FIRENZE, 07 SET - Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E' quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla Tac sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze, Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
FIRENZE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...