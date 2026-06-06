BOLOGNA, 06 GIU - Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all'altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, nel Pisano , ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette, morto 19enne nel Reggiano
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