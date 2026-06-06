Auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette, morto 19enne nel Reggiano

BOLOGNA, 06 GIU - Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all'altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, nel Pisano , ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.