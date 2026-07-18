CAGLIARI, 18 LUG - Uno violento scontro frontale tra un furgone e un'auto, che ha causato cinque feriti, ha innescato un incendio nella macchia mediterranea limitrofa alla statale 125 all'altezza della frazione turistica di Solanas, nel territorio di Maracalagonis (Cagliari), sulla costa sud orientale della Sardegna. Uno dei due veicoli, infatti, ha preso fuoco innescando le fiamme che si sono rapidamente propagate. Il Corpo Forestale sta intervenendo con tre elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, ed è stato richiesto l'intervento di un Canadair già partito da Olbia. La statale è stata chiusa temporaneamente al traffico.
Auto in fiamme innesca un incendio vicino a statale nel Cagliaritano
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