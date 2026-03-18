Auto contro betoniera in galleria nel Pordenonese, si temono vittime

BARCIS, 18 MAR - Un gravissimo incidente stradale si è verificato, poco dopo le 11.30, lungo la strada regionale 251, tra Montereale e Barcis, in Valcellina, nel Pordenonese, nella galleria Fara, un tunnel lungo circa 4 chilometri. Lo scontro ha coinvolto una betoniera e un'auto, si temono vittime. Sul posto stanno operando quattro mezzi dei vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, ambulanza, automedica ed elisoccorso. La polizia locale ha interdetto la circolazione e si sono formate lunghe code: per raggiungere l'alta Valcellina l'unica alternativa è il lunghissimo bypass per la A27 e Longarone, per poi risalire in quota poiché le altre arterie in inverno sono chiuse al traffico.