PECHINO, 29 GIU - Australia e Vanuatu hanno firmato a Canberra il trattato Nakamal, definito dal primo ministro australiano Anthony Albanese una "giornata storica" per le relazioni tra i due Paesi. Secondo il Guardian, l'accordo, negoziato per dieci mesi, sancisce che le infrastrutture critiche di Vanuatu resteranno libere dalla militarizzazione e che l'arcipelago del Pacifico non potrà essere utilizzato come base militare straniera. Albanese ha affermato che il trattato si fonda su "rispetto reciproco, fiducia e comprensione" e tutela al tempo stesso la sicurezza collettiva, la sovranità dei due Paesi e l'obiettivo condiviso di una regione "stabile, prospera e sicura". Il premier australiano ha inoltre sottolineato che l'intesa rafforza il principio secondo cui la sicurezza è una responsabilità condivisa della famiglia del Pacifico e conferma il ruolo dell'Australia come principale partner di Vanuatu nel settore della cooperazione di polizia.
Australia e Vanuatu firmano accordo, 'no a basi militari straniere nel Pacifico'
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