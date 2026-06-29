SYDNEY, 29 GIU - L'Australia espande la copertura dell'avvistamento aereo di squali per tutto l'anno presso le spiagge di Sydney e dintorni dal primo luglio, usando l'intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti, in un significativo ampliamento della copertura dopo un aumento di attacchi e di avvistamenti. Il governo del New South Wales ha annunciato un investimento aggiuntivo in droni di avvistamento di 34 milioni di dollari australiani (20,5 milioni di euro). "Anche se nessuno può promettere che non vi siano più interazioni con squali, questo investimento significa più occhi dal cielo, in modo da avvistare gli squali tempestivamente e dare alle persone maggiore preavviso quando sono in acqua", ha detto il premier del New South Wales Chris Minns. "Più droni in aria significa avere un quadro migliore di cosa avviene in acqua e della presenza di squali", ha aggiunto.
Australia, droni per avvistare squali presso spiagge Sydney
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSYDNEY
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...