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Auriane uccisa a La Salle, l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere

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AOSTA, 08 APR - E' stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni, francese, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Fatali per lei tre ferite provocate da un'arma da taglio al collo e all'addome. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Aosta. Il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi aveva chiesto il carcere a vita per l'imputato, che è stato giudicato capace di intendere e volere al termine di una perizia psichiatrica.

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