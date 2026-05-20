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Attivisti della Flotilla cominciano ad arrivare a Ashdod su navi Idf

- TEL AVIV, 20 MAG - I partecipanti della Flotilla fermati dalla marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Lo conferma all'ANSA il portavoce di Adalah, la Ong che assiste legalmente in Israele i partecipanti della missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. ''Il team legale di Adalah contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia'', ha affermato Adalah in una nota. Ieri notte Israele ha affermato di avere intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti.

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