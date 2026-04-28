MILANO, 28 APR - La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale. E' quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi. Tra gli accertamenti delegati all'Interpol ci sono anche quelli che riguardano il periodo in cu Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza. Da quanto si è saputo, vista l'urgenza, il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa avrebbe chiesto di essere informato anche in caso di esiti parziali degli accertamenti.
Atti alla Procura di Milano, se la richiesta di grazia di Minetti è infondata
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