Atti alla Procura di Milano, se la richiesta di grazia di Minetti è infondata

MILANO, 28 APR - La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale. E' quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi. Tra gli accertamenti delegati all'Interpol ci sono anche quelli che riguardano il periodo in cu Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza. Da quanto si è saputo, vista l'urgenza, il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa avrebbe chiesto di essere informato anche in caso di esiti parziali degli accertamenti.