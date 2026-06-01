Attentato al cronista, don Patriciello 'andrò al forum di Bassano del Grappa'

CAIVANO, 01 GIU - Dopo una notte di riflessione e aver valutato pro e contro della scelta, il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, ha deciso che giovedì 4 giugno andrà al forum sulle mafie in programma a Bassano del Grappa (Vicenza). Ieri il sacerdote anticamorra aveva manifestato incertezza circa la sua presenza al forum, dopo l'attentato intimidatore al cronista veneto Adriano Cappellari, residente ad Enego, paese a pochi chilometri da Bassano. La matrice del fatto non è chiara, ma don Maurizio è comunque intervenuto sull'attentato perché nel 2024 fu invitato a Enego per un convegno sulle mafie e in quella circostanza conobbe Cappellari; poi a febbraio di quest'anno Don Maurizio ha ricevuto una lettera minatoria in parrocchia, scritta con inchiostro rosso e con all'interno minacce di morte per lui, per Cappellari e la premier Meloni.