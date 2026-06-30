ROMA, 30 GIU - Avrebbe operato su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro, il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello residente nel comune di Cicciano, in provincia di Napoli. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D'Avino, tutti residenti nell'Avellinese.
Attentato a Ranucci, gruppo ha agito in cambio di migliaia di euro
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