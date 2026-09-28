LONDRA, 28 SET - L'Iran nega "categoricamente" il sospetto di qualsiasi coinvolgimento nel presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della Raf di Fairford, usata anche dai bombardieri Usa nella guerra contro Teheran. Lo si legge in un comunicato diffuso dall'ambasciata iraniana nel Regno Unito in risposta alle indiscrezioni di stampa su indagini condotte al riguardo dall'antiterrorismo britannica, dopo l'arresto di 5 sospetti: tutti peraltro cittadini britannici residenti a Londra, come reso noto oggi.
Attacco contro base della Raf, Teheran nega ogni coinvolgimento
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