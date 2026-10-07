ROMA, 07 OTT - I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla Cgil del 2021, hanno confermato le sette condanne di primo grado. In particolare ribadita la condanna, tra gli altri, 8 anni e sei mesi per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra.
Assalto alla Cgil, confermate in appello condanne a Fiore e Castellino
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