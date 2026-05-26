Asia Argento, 'voglio tornare in Venezuela, ha tutto'

CARACAS, 26 MAG - Asia Argento ha raccontato ai media venezuelani il forte legame nato con il Venezuela durante la presentazione a Cannes di "Death Has No Master", thriller psicologico del regista venezuelano-canadese Jorge Thielen Armand . "Voglio tornare in Venezuela, è un Paese che ha tutto", ha dichiarato l'attrice, spiegando quanto l'esperienza sul set l'abbia segnata profondamente. Il film racconta la storia di una donna italiana che torna in Venezuela dopo la morte del padre per vendere una grande piantagione di cacao ereditata nella giungla, trovandola però occupata da persone che vi si sono stabilite illegalmente. "Ho passato due mesi e mezzo in Venezuela, mi sono anche ammalata due volte prendendo l'ameba", ha raccontato Argento, definendo il ruolo "quello a cui ho dedicato più me stessa in assoluto". L'attrice ha spiegato che la pellicola affronta temi come eredità, colonialismo e trauma personale: "Parla del mio sangue, della mia eredità". Accanto a lei recita l'attrice debuttante venezuelana Dogreika Tovar.