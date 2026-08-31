L'AVANA, 31 AGO - La compagna di Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia è arrivata all'Avana dove l'ex deputato M5s è ricoverato da sabato nell'ospedale "Hermanos Ameijeiras". Nella capitale cubana è giunta anche una equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma pronti a fornire assistenza medica.
Arrivati all'Avana la compagna di Di Battista e i medici del Gemelli
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