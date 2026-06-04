MILANO, 04 GIU - Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di "diversi allievi della Scuola". L'indagine delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, condotta dai carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria, avrebbe ricostruito anche la "condizione di assoggettamento psichico degli studenti", oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
Arrestato per violenza sessuale insegnante scuola militare a Milano
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