ROMA, 07 OTT - Media locali polacchi riferiscono di un attacco con coltello presso una scuola professionale a Ostrołęka, in Polonia, che ha causato il ferimento di almeno sette persone, due delle quali in modo grave. Un giovane di 19 anni è stato arrestato. Ne dà conto in particolare l'emittente radiofonica polacca Rmf FM citata dal Guardian.
Arrestato 19enne per attacco con coltello in una scuola in Polonia, sette feriti
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