Arnaldi ai quarti di finale di Roland Garros, è il terzo italiano

ROMA, 02 GIU - Matteo Arnaldi ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe ed è il terzo tennista italiano a qualificarsi per i quarti di finale di Roland Garros. La vittoria è arrivata al quinto set con il risultato di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 3-6, 7-6 (7/3), 6-4 dopo cinque ore e mezza di match. Arnaldi raggiunge dunque Flavio Cobolli e Matteo Berrettini al successivo turno del prestigioso torneo. E' la prima volta per tre italiani ai quarti di un torneo del Grande Slam. Tiafoe (numero 22 del mondo) ha avuto la possibilità di chiudere l'incontro nel quarto set, servendo per il 5-4, ma ha subito un break, e Arnald (numero 104 del mondo) ha poi vinto il tie-break. Incoraggiato da un numeroso ed entusiasta pubblico italiano sugli spalti del Court Suzanne-Lenglen, il 25enne si è imposto in 5 ore e 26 minuti dopo una battaglia combattuta. L'italiano, noto per la sua formidabile difesa, ha dovuto attendere il terzo match point per assicurarsi la vittoria, a causa di un dritto in rete di Tiafoe. L'ex numero 30 del mondo nel 2024 affronterà il suo connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. È la prima volta che tre italiani, incluso Flavio Cobolli, raggiungono i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Questo risultato arriva nonostante l'eliminazione al secondo turno del numero 1 del mondo italiano, Jannik Sinner.