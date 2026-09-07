Armamenti di ultima generazione all'El Alamein Air show, anche russi Sukhoi 57E

IL CAIRO, 07 SET - Velivoli da combattimento di ultima generazione, compreso il nuovissimo Sukhoi Su-57E russo, saranno protagonisti della più grande fiera dell'aviazione civile e militare dell' Africa e del Medio oriente, in programma da domani al 10 settembre a El Alamein, sulla costa nord dell'Egitto, preceduta oggi da un simposio scientifico sul futuro della tecnologia aerospaziale. Si tratta della seconda edizione dell'El Alamein International Airshow, che ha già fatto dell'Egitto una dei principali hub internazionali dell'industria aerospaziale, aperta solo a professionisti dei settori aviazione, difesa e spazio, a funzionari governativi e militari, autorità dell'aviazione civile, agenzie spaziali, nonchè a produttori, fornitori e distributori dei tre comparti, con accesso soggetto ad autorizzazione. Nonostante le limitazioni, lo scorso anno ha registrato oltre 10 mila visitatori e 200 espositori da 80 Paesi, e ne è previsto un aumento. Molte le sorprese annunciate alla vigilia, tra cui la versione da esportazione del caccia russo di quinta generazione Su-57E prodotto dalla Rostec, tra i velivoli usati in Ucraina ma anche tra i più venduti dalla Russia in molti Paesi, tra cui l'India. Il caccia multiruolo stealth di quinta generazione con intelligenza artificiale non sarà solo in mostra ma eseguirà una esibizione in volo. Arriverà in Egitto equipaggiato con un armamento definito da Rostec 'fondamentalmente nuovo' e mai mostrato pubblicamente prima, né in Russia né all'estero e nuovi droni stealth multifunzionali concepiti per essere lanciati dal Su-57, parte - annuncia il costruttore - di un nuovo concetto integrato di guerra elettronica. Stand e padiglioni ospiteranno i colossi globali del settore come Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation e l'italiana Leonardo, con i loro prodotti più innovativi destinati al mercato estero. La fiera non si presenta quindi come una semplice esposizione, ma una partita essenziale per la spartizione del mercato aerospaziale e bellico e il futuro geopolitico.
Armamenti di ultima generazione all'El Alamein Air show, anche russi Sukhoi 57E
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