Arianna Fontana regala una medaglia olimpica al presidente Mattarella

ROMA, 02 GIU - "Alle Olimpiadi avevamo l'occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti e la sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato ancora più energia e più forza per continuare a portare alto il tricolore". Con queste parole, la pattinatrice di short track, pluricampionessa mondiale e olimpica Arianna Fontana ha consegnato una medaglia al presidente Sergio Mattarella durante l'incontro del capo dello Stato con i protagonisti di 'I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum', il grande spettacolo di stasera in Piazza del Quirinale a Roma. "La ringrazio molto, mi rende realmente partecipe" ha risposto il presidente accettando il dono. Mattarella ha stretto le mani e si è fermato a parlare con gli organizzatori e il cast dello spettacolo, che comprende, fra gli altri, Paola Cortellesi, Annalisa, Carlo Verdone, Gianni Morandi, Cecilia Bartoli, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea e l''Orchestra Sinfonica Nazionale Dei Conservatori ("grazie di essere qui e auguri, siete uno spettacolo meraviglioso" ha detto il presidente ai giovani musicisti). Fra gli sportivi anche Giuseppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Abdon Pamich, Bebe Vio. Alla fine tutti insieme una foto di gruppo.