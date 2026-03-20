Argentina declassifica file d'intelligence sulla dittatura, online 492 pagine

BUENOS AIRES, 19 MAR - Le autorità argentine hanno pubblicato 492 pagine di documenti di intelligence relativi al periodo 1973-1983, inclusi gli anni della dittatura militare, declassificando per la prima volta una parte degli archivi. I file, riferisce il sito di Clarín, sono disponibili sul sito del governo e comprendono materiali eterogenei, da semplici elenchi amministrativi a rapporti di sorveglianza su università, sindacati, imprese e organizzazioni politiche. Tra i documenti figurano direttive per sviluppare attività di "intelligence psico-sociologica strategica", con indicazioni per monitorare i media e analizzarne contenuti, orientamenti ideologici e messaggi. Altri testi contengono istruzioni operative, anche su come affrontare tagli di bilancio, ad esempio riducendo i consumi energetici nelle strutture. L'iniziativa, secondo la Segreteria di intelligence, rappresenta "un atto etico, politico e sociale" volto a rafforzare la trasparenza e la fiducia pubblica, in un contesto segnato da disinformazione sul passato recente. I documenti saranno inoltre trasferiti all'Archivio generale della Nazione per garantirne l'accesso pubblico e favorire gli studi storici. La pubblicazione arriva a una settimana dal cinquantesimo anniversario del golpe del 1976 che diede avvio alla dittatura, durante la quale, secondo organizzazioni per i diritti umani, circa 30.000 persone furono uccise o scomparse.