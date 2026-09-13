ROMA, 13 SET - L'accordo previsto tra Teheran e Muscat per la gestione di Hormuz non porterà alla riapertura dello Stretto: lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Parlando con il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, ripreso da Al Jazeera, Araghchi ha dichiarato che l'Iran "fornirà ai Paesi partecipanti i dettagli dell'accordo con l'Oman e le mappe relative alla nuova rotta" durante un incontro con gli Stati del Golfo che si terrà domani nella capitale omanita. Tuttavia, l'accordo non indica "in alcun modo" una riapertura dello Stretto; Teheran continua infatti a chiedere che gli Stati Uniti rispettino gli impegni assunti nel memorandum d'intesa di 60 giorni firmato a Islamabad lo scorso giugno, ha affermato il ministro. "L'Iran ritiene che la responsabilità di garantire sicurezza e stabilità nella regione spetti esclusivamente ai Paesi della regione stessa", ha aggiunto Araghchi.
Araghchi, un accordo con l'Oman non significa la riapertura di Hormuz
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