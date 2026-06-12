TEHERAN, 12 GIU - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ritiene che l'unico modo per gestire le proprie scorte di uranio altamente arricchito sia diluirlo all'interno del Paese. "La nostra posizione è sempre stata che l'unico modo per gestire le scorte di materiale arricchito è diluirlo all'interno dell'Iran", ha affermato Araghchi in un'intervista alla televisione di stato.
Araghchi ribadisce, 'l'unico modo per gestire l'uranio arricchito è diluirlo in Iran'
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