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Araghchi, qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione

TEHERAN, 28 GIU - "Qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione e complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante una conferenza stampa tenuta domenica a Baghdad insieme al suo omologo iracheno Fuad Hussein. "In base al protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti, la situazione nello Stretto di Hormuz tornerà a quella pre-bellica, sotto la gestione dell'Iran, e nessun altro Paese ha alcuna responsabilità al riguardo", ha aggiunto Araghchi, secondo quanto riportato da Mehr. "Esorto tutte le parti a non interferire con le misure adottate dall'Iran per la riapertura della via navigabile" ha aggiunto il ministro degli Esteri iraniano.

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