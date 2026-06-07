ROMA, 07 GIU - Poco dopo il lancio di missili dell'Iran verso Israele, il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha pubblicato una fotografia su X dove si vede la bandiera della Repubblica islamica unita a quella libanese, sottolineando la vicinanza di Teheran al Paese dei cedri, colpito oggi nuovamente dai raid israeliani.
Araghchi pubblica su X bandiera iraniana unita a quella libanese
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