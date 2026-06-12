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Araghchi, memorandum mai così vicino alla conclusione, no a speculazioni

ROMA, 12 GIU - "Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tuti i dettagli saranno condividi con il pubblico al momento opportuno". Così su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Araghchi.

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