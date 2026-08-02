TEHERAN, 02 AGO - L'Iran è pienamente pronto a salvaguardare la propria sovranità, integrità territoriale e sicurezza nazionale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan. "Qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele, o la complicità di Paesi della regione, incontrerà una risposta proporzionata da parte dell'Iran, e la responsabilità di tutte le conseguenze ricadrà sui responsabili", ha sottolineato, secondo quanto riportato da Mehr. Anche Farhan ha chiesto una de-escalation della tensione. Il presidente Donald Trump ha dichiarato ieri sera che, in base alla richiesta di Teheran e di altri Paesi mediorientali, sospenderà nuovi attacchi contro l'Iran, a condizione che si raggiunga rapidamente un accordo per porre fine alla guerra.
Araghchi, 'l'Iran è pronto a salvaguardare la propria sicurezza e sovranità'
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