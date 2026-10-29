RIAD, 29 OTT - La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi nell'area orientale del Paese. "I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dalla milizia terroristica degli Houthi nell'area est della regione", ha scritto su X il portavoce Turki al-Malki.
Arabia Saudita, intercettato e distrutto un missile lanciato dagli Houthi
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