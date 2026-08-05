Apre ad Assisi la Casa globale dell'amicizia e della speranza

ASSISI, 05 AGO - Nel cuore di Assisi, nell'anno in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nasce la "Global House of Friendship and Hope", "La Casa globale dell'amicizia e della speranza", un nuovo luogo internazionale dedicato al dialogo tra le religioni, alla preghiera, all'ascolto reciproco e alla costruzione della pace attraverso la comunione spirituale. Promosso dall'Elijah Interfaith Institute, fondato e diretto dal Rabbino Alon Goshen-Gottstein e che da oltre trent'anni unisce i massimi leader spirituali del mondo in percorsi di amicizia e studio, il progetto di respiro internazionale e unico al mondo nel suo genere, spiega una nota, sarà presentato ufficialmente domani, una volta conclusa la visita ad Asissi di papa Leone, con un percorso espositivo immersivo curato dallo Studio di multimedia design Karmachina, insieme a Marina Cinciripini, che culmina con un'installazione del celebre artista multimediale Massimiliano Siccardi. Il percorso multimediale espositivo sarà aperto fino a gennaio 2028 e nei prossimi 18 mesi sarà fruibile un programma di incontri, ricerca e formazione, anticipazione di quello che diverrà la futura Global House of Friendship and Hope. Situata in prossimità della Basilica di Santa Maria degli Angeli, la presentazione della Global House of Friendship and Hope, che intende diventare un punto di riferimento permanente per il dialogo tra le religioni e le culture, avverrà domani alle 19.30 con l'evento pubblico "Preghiera e amicizia interreligiosa come vie per la pace" che riunirà alcune tra le più autorevoli personalità spirituali del panorama internazionale. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno e prenderanno la parola: il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, l'Imam Mustafa Cerić, Gran Muftì Emerito di Bosnia-Erzegovina, Sister Jayanti, guida spirituale internazionale dei Brahma Kumaris, il Rabbino Alon Goshen-Gottstein, fondatore della Elijah Interfaith Institute.
Apre ad Assisi la Casa globale dell'amicizia e della speranza
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