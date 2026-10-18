ROMA, 18 OTT - L'assemblea del Pd ha approvato all'unanimità la proroga del mandato del segretario nel caso in cui la scadenza cada in un anno di elezioni politiche. La decisione di fatto proroga il mandato di Elly Schlein alla guida del partito oltre la scadenza naturale del 12 marzo 2027. Nel voto da remoto c'è stato un astenuto e un contrario.
Approvata all'unanimità la proroga del mandato di Schlein alla guida del Pd
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