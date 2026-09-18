ROMA, 18 SET - L'Unicef esorta i partner a fornire finanziamenti flessibili e tempestivi a copertura dei 97,5 milioni di dollari Usa necessari per proteggere 540.000 bambini e le loro famiglie nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania dal freddo gelido, dalle forti piogge, dalle inondazioni e da altre condizioni invernali che mettono a rischio la vita. Nella Striscia di Gaza, quasi l'84% della popolazione - si legge in una nota dell'organizzazione - continua a vivere in centri di sfollamento sovraffollati o in alloggi danneggiati e inadeguati, lasciando le famiglie con scarsa protezione dalle intemperie. In Cisgiordania, la violenza, gli sfollamenti, le restrizioni alla libertà di movimento e l'aggravarsi della crisi finanziaria compromettono la capacità delle famiglie vulnerabili di far fronte alle difficoltà invernali. I neonati, i bambini piccoli e quelli con patologie preesistenti corrono rischi maggiori di ipotermia, infezioni respiratorie, malattie trasmesse dall'acqua e altre patologie prevenibili. "Per centinaia di migliaia di bambini, l'inverno non rappresenta semplicemente una difficoltà stagionale", ha dichiarato Jonathan Veitch, rappresentante speciale dell'Unicef per lo Stato di Palestina. "I mesi invernali rappresentano un'ulteriore minaccia per la sopravvivenza e il benessere dei bambini", ha aggiunto. La risposta dell'Unicef per l'inverno, che copre il periodo da ottobre 2026 a marzo 2027, dà priorità ai bambini e alle famiglie colpiti dagli sfollamenti e da alloggi inadeguati, nonché a coloro che sono a rischio di inondazioni, freddo estremo e interruzioni dei servizi essenziali. Sono necessari finanziamenti urgenti per garantire una risposta completa, poiché l'instabilità regionale continua a compromettere la produzione e la disponibilità di alcune forniture invernali rimane imprevedibile.
Appello Unicef per aiutare 540.000 bambini a Gaza e in Cisgiordania per l'inverno
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