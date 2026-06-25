Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Appartamento a fuoco nel Comasco, morto un anziano, evacuati 15 residenti

COMO, 25 GIU - Alle 3.20 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Lomazzo (Como) in via Somaini per la segnalazione di un incendio in un appartamento. Il rogo si è sviluppato davanti al portone d'ingresso dell'abitazione, al piano terra. L'uomo che vi soggiornava, di 74 anni, è stato portato all'esterno ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 che ne ha accertato la morte. Quindici persone residenti nei sette appartamenti dell'edificio sono state evacuate. Indagini in corso per ricostruire dinamica e cause dell'incendio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
COMO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...