TEL AVIV, 25 OTT - Oltre 2.670 palestinesi sono stati sfollati con la forza dalle proprie abitazioni a Hebron dall'Idf dall'inizio dell'operazione antiterrorismo avviata da Israele venerdì notte. Lo riferisce l'ufficio del premier dell'Autorità nazionale palestinese Mohammad Mustafa in una nota, secondo cui la maggior parte degli sfollati sono donne, bambini e anziani.
Anp, '2.670 palestinesi sfollati dalle proprie case dall'Idf a Hebron'
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