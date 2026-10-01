NEW YORK, 01 OTT - Andrew Cuomo ha acquistato una villa negli Hamptons per 9,6 milioni di dollari. Lo riferisce il New York Times. L'ex governatore dello stato di New York si è regalato una proprietà storica chiamata Seatuck Lodge, lungo la costa sud di Long Island. La tenuta, Remsenburg, si estende su circa 7 acri e include quattro lotti di terreno e due edifici. La casa principale è una grande residenza fronte mare con 9 camere da letto e 9 bagni. La proprietà è dotata di una dependance per gli ospiti, una piscina con acqua salata, un campo da tennis, una palestra, una cantina per i vini e un molo privato. Il garage ha posto per 5 auto ed è attrezzato con ponti sollevatori idraulici, vista la passione di Cuomo per le auto d'epoca. Secondo il suo portavoce, Rich Azzopardi, l'ex governatore utilizzerà la tenuta come residenza estiva e intende rivendere i lotti di terreno vuoti adiacenti come investimento. La mossa gli consente inoltre di avvicinarsi al fratello Chris Cuomo e alla sorella Madeline, che possiedono già delle case nell'area degli Hamptons. Sempre secondo quanto riferisce il New York Times, Cuomo ha anche un appartamento nella città di New York.
Andrew Cuomo ha acquistato una villa negli Hamptons per 10 milioni di dollari
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...