PALERMO, 26 OTT - Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero 4 operai che stavano raggiungendo le campagne per lavorare: erano su un'automobile che si è scontrata con un tir. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.
Andavano al lavoro, 4 morti in un incidente stradale nell'Agrigentino
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