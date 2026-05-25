Ancora sangue sulle strade sarde, morti due motociclisti

NUORO, 25 MAG - Due motociclisti sono morti in Sardegna in due distinti incidenti stradali, entrambi avvenuti in provincia di Nuoro. Sulla strada provinciale 39, vicino a Orani, un turista tedesco di 65 anni è deceduto dopo essere uscito di strada mentre era alla guida della sua moto. Il corpo senza vita è stato trovato in un cespuglio un paio di ore dopo l'incidente. A dare l'allarme è stato un suo compagno di viaggio con cui stava girando la Sardegna in moto. L'amico è andato avanti con la sua moto, perdendolo di vista. Dopo un po', preoccupato perché non lo vedeva arrivare, è tornato indietro e ha dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato il motociclista ormai privo di vita oltre la carreggiata, seminascosto da un cespuglio. All'arrivo dell'ambulanza, gli operatori del 118 hanno solamente potuto costatare la morte. Sulla statale 125 "Orientale sarda", nei pressi di Capo Comino a Siniscola, un motociclista di 34 anni, Francesco Quaranta, di Orosei, è morto dopo aver perso il controllo della sua Bmw 1000 ed essersi schiantato contro il guardrail. Secondo le prime ricostruzioni il motociclista sarebbe scivolato percorrendo una curva. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli operatori del 118 hanno potuto solo costatare la morte del giovane, ucciso sul colpo dall'impatto con il guardrail.