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Ancora caldo in Sicilia, il termometro supera i 46 gradi a Siracusa

PALERMO, 22 LUG - La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Noto (Siracusa) che segna 46,5 gradi. La rete Sias segna a Mineo (Catania) 45,3 gradi, 45,1 gradi a Lentini (Siracusa) e a Paternò (Catania), 43,5 gradi a Enna. A Palermo il termometro segna 41,3 gradi e a Catania 42,7.

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