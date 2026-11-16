(ANSA-AFP) - ROMA, 16 NOV - A tre anni dall'ultima indagine, Amnesty International ha denunciato nuovamente, in un nuovo rapporto, le condizioni di lavoro e reclutamento dei lavoratori migranti impiegati nei magazzini del colosso statunitense Amazon in Arabia Saudita. Sebbene l'organizzazione riconosca alcuni "miglioramenti" nel corso di questo triennio, nel documento si legge che "i lavoratori migranti rimangono vulnerabili allo sfruttamento nell'ambito del modello di assunzione adottato da Amazon". L'organizzazione contesta in particolare il ricorso, da parte di Amazon, ad aziende esterne per esternalizzare l'assunzione di manodopera straniera. Per questo nuovo rapporto, l'ONG si è basata anche sulle testimonianze - raccolte tra il settembre 2025 e il marzo 2026 - di 24 lavoratori migranti provenienti da India e Nepal, assunti tramite tre agenzie di reclutamento per prestare servizio in un magazzino di Amazon a Riad. Quasi tutti gli intervistati hanno riferito che Amazon poteva interrompere il loro incarico in qualsiasi momento, una procedura che molti equiparano a un licenziamento. In tal caso, i lavoratori rimangono legati all'agenzia di reclutamento che funge da garante per il loro visto - secondo il sistema saudita della kafala, la sponsorizzazione) - ritrovandosi "senza lavoro né salario per settimane o mesi, nell'impossibilità di tornare nel proprio Paese o di cambiare liberamente impiego", precisa Amnesty. (ANSA-AFP).
Amnesty denuncia le condizioni dei lavoratori migranti di Amazon in Arabia Saudita
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